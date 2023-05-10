"Казахский Ломаченко" вышел в полуфинал чемпионата мира-2023 в Ташкенте
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В четвертьфинале он встретился с боксером из Ганы Мохаммедом Амаду и победил его единогласным решением судей. Таким образом, казахстанец гарантировал себе медаль турнира.
Сабырхан – чемпион Азии 2023 года и серебряный призер чемпионата мира и чемпионата Азии 2022 года. Его также называют Казахским Ломаченко из-за схожего с известным украинским спортсменом стиля боя.
В следующей схватке он сойдется с победителем пары венесуэльцем Йоэлем Ривасом и кубинцем Йосвани Вейтией.
Ранее в вечерней сессии победу одержал 19-летний казахстанский боксер Санжар Ташкенбай в весовой категории до 48 килограммов, он так же вышел в полуфинал турнира.