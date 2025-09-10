Торехан Сабырхан вышел в полуфинал чемпионата мира в Великобритании

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан вышел в полуфинал чемпионата мира в Ливерпуле. В четвертьфинале весовой категории до 70 кг Торехан оказался сильнее француза Макана Траоре, сообщает Zakon.kz.

Выход в 1/2 гарантировал ему как минимум бронзовую медаль. Отметим, что Торехан Сабырхан впервые выступает на взрослом чемпионате мира.

Отметим, что Алуа Балкибекова выиграла четвертьфинал и гарантировала себе место на пьедестале по итогам соревнований в весовой категории до 51 кг.

Ранее сообщалось, кто из боксеров Казахстана выступит в Ливерпуле 10 сентября.