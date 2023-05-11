Около 350 ракет выпущено из сектора Газа по Израилю

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что с начала операции "Щит и стрела" из сектора Газа по стране было выпущено около 350 ракет, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что около четверти ракет упало на территории сектора Газа, часть упала в Израиле на открытой местности, другая часть ракет была сбита, также есть несколько попаданий в жилые дома, передает Jerusalem Post.

Министр выразил надежду на скорейшее завершение военной операции, но подчеркнул, что израильская армия готова к любому развитию событий и "сделает все для победы".

"Мы можем при необходимости нанести мощный удар и не будем колебаться, если выяснится, что кто-то бросает нам вызов и пытается нанести удар по нашим гражданам или по независимости Израиля", - сказал Йоав Галлант

Ранее палестинские радикалы из сектора Газа за сутки выпустили около 100 ракет и несколько десятков минометных снарядов по израильской территории. Ракетные обстрелы последовали за объявлением в ночь на 2 мая о смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку активиста группировки "Исламский джихад" Хадра Аднана.

В ответ Израиль начал операцию "Щит и стрела".