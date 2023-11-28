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Министр обороны Израиля пообещал атаковать Газу с большей силой

флаги Палестины и Израиля Фото: freepik
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что, Израиль будет бить с большей силой, когда вернется к борьбе с ХАМАС в Газе, сообщает Zakon.kz.

Сказал он это выступая перед солдатами пехотной бригады Гивати и бронетанкового корпуса, пишет The Times of Israel.

"У вас есть несколько дней, мы вернемся к боевым действиям, мы будем использовать такое же количество силы и даже больше", - заявил министр.

Он напомнил солдатам ЦАХАЛ, что пока они готовятся к новой волне атак, враг, в лице повстанцев, делает то же самое.

"Нас ждет нечто более сильное. Поэтому ХАМАС встретит сначала бомбы ВВС, а затем снаряды танков и артиллерии и совки бульдозеров, и, наконец, также артиллерийский огонь пехотных войск", - сказал Галлант.

Министр отметил, что война будет теперь будет более сложной.

"Мы будем сражаться на всей территории сектора", - заключил он.

В начале прошлой недели один из лидеров организации ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение ведет с Израилем переговоры о прекращении огня и мирном соглашении.

22 ноября кабинет министров Израиля после шестичасового заседания одобрил предложенную накануне ХАМАСом сделку об обмене пленными и временном прекращении огня.

27 ноября, в четвертый и последний день перемирия, действующего между Израилем и движением ХАМАС, обе стороны рассматривают возможность продлить режим прекращения огня. Позже стороны пришли к соглашению продлить перемирие еще на два дня.

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