"Интер" всухую обыграл "Милан"

В полуфинале Лиги чемпионов прошла встреча "Интера" и "Милана". Встреча закончилась со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Две итальянские команды встретились в ночь на 11 мая на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Два гола от "Интера" забили нападающий Эдин Джеко и полузащитник Генрих Мхитарян. Оба мяча оказались в вотортах "Милана" в первые минуты матча: на восьмой и 11. Больше голов эта встреча соперникам не принесла.





"Милан" так не смог удачно атаковать ворота противников. Вторая встреча двух итальянских команд в рамках полуфиналов Лиги чемпионов состоится 16 мая.

Накануне в полуфинальной встрече Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и "Реал" сыграли вничью. Первая игра в отборе на финальный мачт закончилась со счетом 1:1.