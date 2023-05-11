"Интер" всухую обыграл "Милан"
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Две итальянские команды встретились в ночь на 11 мая на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Два гола от "Интера" забили нападающий Эдин Джеко и полузащитник Генрих Мхитарян. Оба мяча оказались в вотортах "Милана" в первые минуты матча: на восьмой и 11. Больше голов эта встреча соперникам не принесла.
Ciuuuufff ciuuuufff 🚂#ForzaInter #MilanInter #UCL pic.twitter.com/xl3ZR7UPRF— Inter (@Inter) May 10, 2023
"Милан" так не смог удачно атаковать ворота противников. Вторая встреча двух итальянских команд в рамках полуфиналов Лиги чемпионов состоится 16 мая.
Накануне в полуфинальной встрече Лиги чемпионов "Манчестер Сити" и "Реал" сыграли вничью. Первая игра в отборе на финальный мачт закончилась со счетом 1:1.