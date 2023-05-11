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К пяти годам приговорили двух начальников ТОО Павлодара за кражу металла

К пяти годам приговорили двух начальников ТОО Павлодара за кражу металла Фото: Zakon.kz
Начальник участка и начальник техники безопасности ТОО Павлодара приговорены к пяти годам тюрьмы каждый за кражу почти 80 тонн металла с местной ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

В городском суде №2 Павлодара завершили рассмотрение уголовного дела в отношении двух мужчин. Как сказано в материалах уголовного дела, в августе прошлого года 33-летний начальник участка одного из городских ТОО и 38-летний начальник техники безопасности и охраны труда этого же предприятия решили похитить непригодные к использованию и демонтированные 12 электродвигателей и ротор, пишет Pavlodarnews.

Весь вывезенный металл оценили, как черный металлолом. Общий вес составил более 79 тонн, а стоимость добычи более 7,4 миллионов тенге. Части электродвигателей мужчины собирали на открытой площадки местной ТЭЦ. Вывозили металлолом мужчины в несколько заходов, не один день.

В суде оба мужчины свою вину признали частично. Не смотря на это, суд назначил обоим реальные сроки в колонии: по пять лет каждому. Деяния их квалифицировали как кражу в особо крупом размере.

Накануне в Астане сотрудники полиции поймали подозреваемых в краже из ювелирного магазина. Для задержания полицейские Степногорска провели спецоперацию – они раскрыли дерзкое и тщательно спланированное ограбление ювелирного магазина, сообщается, что преступники устроили подкоп.

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