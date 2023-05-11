Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Финал Кубка Билли Джин Кинг-2023 c участием женской сборной Казахстана пройдет в Севилье

Теннис Финал КБДК Фото: ktf.kz
Финальная часть женского командного чемпионата мира Кубка Билли Джин Кинг-2023 состоится в Севилье (Испания). Решающие матчи, где также сыграют казахстанские теннисистки, пройдут на хардовом покрытии с ﻿7 по 12 ноября, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Как известно, женская сборная Казахстана во главе со своим лидером Еленой Рыбакиной завоевала путевку на финальную часть этих соревнований месяц назад, когда дома обыграла команду Польши. Помимо нашей дружины на крытых кортах Севильи выступят Австралия, Германия, Канада, Чехия, Италия, Испания, Словения, Франция, Швейцария и США.

Теннис Финал Севилья

Фото: ktf.kz

Несмотря на поражение от подопечных Ярославы Шведовой, польские теннисистки все же получили возможность сыграть в финале, они получили wild card (специальное приглашение) от организаторов этого турнира.

В Севильи каждая сборная будет распределена на четыре группы (по три в каждой), победительницы которых выйдут в полуфинал. Жеребьевка финального этапа пройдет 24 мая. Также осенью текущего года в испанском городе Кордоба пройдут финальные этапы юниорского Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса. Стоит отметить, что наши юниорки на прошлой неделе уже заработали себе место для выступления в Кордобе.

Юниорская сборная Казахстана на кортах Шымкента в эти минуты начнет сражение против Австралии в рамках четвертьфинала отбора на чемпионат мира. Победитель противостояния получит путевку на поездку в Кордобу.   

Читайте также

Пять казахстанских боксеров вышли в полуфинал ЧМ-2023

Александр Бублик стартовал с победы на "Мастерсе"

"Интер" всухую обыграл "Милан"

Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена Шведова Ярослава
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Экс-главу НПП "Атамекен" задержали за взятку в $30 млн
Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления