Финал Кубка Билли Джин Кинг-2023 c участием женской сборной Казахстана пройдет в Севилье

Финальная часть женского командного чемпионата мира Кубка Билли Джин Кинг-2023 состоится в Севилье (Испания). Решающие матчи, где также сыграют казахстанские теннисистки, пройдут на хардовом покрытии с ﻿7 по 12 ноября, сообщает Zakon.kz.

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Как известно, женская сборная Казахстана во главе со своим лидером Еленой Рыбакиной завоевала путевку на финальную часть этих соревнований месяц назад, когда дома обыграла команду Польши. Помимо нашей дружины на крытых кортах Севильи выступят Австралия, Германия, Канада, Чехия, Италия, Испания, Словения, Франция, Швейцария и США.





Фото: ktf.kz

Несмотря на поражение от подопечных Ярославы Шведовой, польские теннисистки все же получили возможность сыграть в финале, они получили wild card (специальное приглашение) от организаторов этого турнира.

В Севильи каждая сборная будет распределена на четыре группы (по три в каждой), победительницы которых выйдут в полуфинал. Жеребьевка финального этапа пройдет 24 мая. Также осенью текущего года в испанском городе Кордоба пройдут финальные этапы юниорского Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса. Стоит отметить, что наши юниорки на прошлой неделе уже заработали себе место для выступления в Кордобе.

Юниорская сборная Казахстана на кортах Шымкента в эти минуты начнет сражение против Австралии в рамках четвертьфинала отбора на чемпионат мира. Победитель противостояния получит путевку на поездку в Кордобу.

