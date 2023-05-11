Антикор показал кабинеты, где допрашивают подозреваемых

Антикоррупционная служба продемонстрировала кабинеты для проведения допроса и досудебного расследования, сообщает Zakon.kz.

Кабинеты допроса и досудебного расследования оснащены четырьмя сплошными камерами видеонаблюдения.

Две камеры подключены к дежурной части департамента Агентства по городу Астана.

Через третью камеру сотрудники Генеральной прокуратуры РК отслеживают процесс допроса подозреваемых. Доступ к этой камере имеют только прокуроры и видеоматериалы хранятся на сервере Генпрокуратуры.

Четвертая камера фиксирует все происходящее в этом кабинете.

"В целом системы видеонаблюдения в здании департамента охватывают маршрут следования посетителей в кабинеты, за исключением мест личной гигиены", – говорится в сообщении.

Помимо этого, в кабинетах установлены бронированные зеркала Гезелла, которые используются для проведения следственных действий, таких как "опознание лиц".

С 2020 года используются электронные браслеты слежения за лицами, в отношении которых применена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей.

Электронный браслет представляет собой радиоэлектронный модуль, который крепится на ноге подозреваемого или обвиняемого.

Попытка его снять или любым механическим способом воздействовать на него приводит к активации тревожного сигнала и отсылке сообщения в дежурную часть Антикора.

Ранее стало известно, что в правила проведения антикоррупционного мониторинга внесут изменения.