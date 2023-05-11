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Уходящий премьер-министр Финляндии Санна Марин подала на развод

и. о. премьер-министра Фото: Instagram/sannamarin
Санна Марин подала на развод вместе со своим мужем Маркусом Райкконеном. Супруги были вместе в течение 19 лет, сообщает Zakon.kz.

Санна Марин опубликовала Stories на своей странице в Instagram. Она поблагодарила супруга Маркуса Райкконена "за 19 лет совместной жизни".

Политик отметила, что они останутся лучшими друзьями. 

У Марин и Райкконена, который до недавнего времени работал в венчурной фирме, есть пятилетняя дочь. Они поженились в 2020 году.

"Мы вместе прожили молодость, вместе вступили во взрослую жизнь и вместе стали родителями для нашей дорогой дочери".Санна Марин

Марин и ее социал-демократическая партия проиграли выборы в парламент Финляндии в апреле, уступив правой партии "Национальная коалиция" и националистической партии "Финны".

37-летняя Марин, ставшая самым молодым премьер-министром в мире после вступления в должность в 2019 году, рассматривалась поклонниками по всему миру как образец для подражания для новых прогрессивных лидеров, даже когда избиратели на родине сделали выбор в пользу нового правительства.

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Редакция Zakon.kz
Финляндия
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