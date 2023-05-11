С 15 мая канатные дороги на Шымбулак закроют

Фото: unsplash

В Алматы канатные дороги горного курорта "Шымбулак" будут закрыты на ежегодный ремонт с 15 мая, сообщает Zakon.kz.

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