С 15 мая канатные дороги на Шымбулак закроют
Фото: unsplash
В Алматы канатные дороги горного курорта "Шымбулак" будут закрыты на ежегодный ремонт с 15 мая, сообщает Zakon.kz.
Подняться на Шымбулак после 14 мая будет возможно только на эко-автобусах или такси.
- с 15 мая по 31 мая – канатная дорога "Медеу-Шымбулак" и "Комби-1";
- с 15 мая по 9 июля – канатная дорога "Комби-2";
- ККД-4 будет работать в штатном режиме.
"И перед тем, как мы откроем двери для летнего сезона, наши канатные дороги должны пройти ежегодный профилактический ремонт. Все это ради нашей с вами безопасности", – сообщается на официальном сайте курорта.
Ранее стало известно, что горнолыжный курорт "Шымбулак" вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
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