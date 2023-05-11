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С 15 мая канатные дороги на Шымбулак закроют

С 15 мая закроют канатные дороги на Шымбулак Фото: unsplash
В Алматы канатные дороги горного курорта "Шымбулак" будут закрыты на ежегодный ремонт с 15 мая, сообщает Zakon.kz.

Подняться на Шымбулак после 14 мая будет возможно только на эко-автобусах или такси.

  • с 15 мая по 31 мая – канатная дорога "Медеу-Шымбулак" и "Комби-1";
  • с 15 мая по 9 июля – канатная дорога "Комби-2";
  •  ККД-4 будет работать в штатном режиме.
"И перед тем, как мы откроем двери для летнего сезона, наши канатные дороги должны пройти ежегодный профилактический ремонт. Все это ради нашей с вами безопасности", – сообщается на официальном сайте курорта. 

Ранее стало известно, что горнолыжный курорт "Шымбулак" вошел в Книгу рекордов Гиннесса.


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Анастасия Стативкина
Алматы Шымбулак
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