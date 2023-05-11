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Появились подробности задержания экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова

Появились подробности задержания Аблая Мырзахметова Фото: atameken.kz
10 мая Антикоррупционной службой задержан экс-председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов, сообщает Zakon.kz.

По информации официального представителя Антикоррупционной службы Армана Тлеукенова, он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

Подозреваемый водворен в ИВС ДП Астаны.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений", – рассказал Арман Тлеукенов.

Расследование продолжается.

10 мая стало известно, что за взятку задержан экс-глава Нацпалаты "Атамекен" Аблай Мырзахметов. В соцсетях называют сумму $30 млн (13,3 млрд тенге).

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