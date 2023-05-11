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Порыв на трубопроводе в Актау устранили

трубопровод Фото: pexels
Последствия аварии на магистральном трубопроводе, из-за которого больше 15 микрорайонов Актау остались без питьевой воды почти на сутки, исправили, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ГКП "КЖСА", порыв был на магистральном трубопроводе. Сейчас его поставили на заполнение. Коммунальщики обещают, что вода в кранах жителей появится в течение нескольких часов.

Порыв на магистральном водопроводе коммунальщики обнаружили еще 10 мая. Практически все верхние микрорайоны из-за этой аварии остались без питьевой воды. Люди занимали очереди к водовозам, а также к пунктам выдачи воды и пытались набрать емкости.


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Кирилл Александров
Актау
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