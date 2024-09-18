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В Актау частично отключат питьевую воду

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 23:06 Фото: Zakon.kz
В Актау планируют отключить питьевую воду. Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды между 23 и 24 микрорайонами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет inAktau.kz со ссылкой на ГКП "Каспий жылу, су арнасы", подача питьевой воды будет прекращена 19 сентября с 9:00 до 21:00.

"Воду отключат в следующих микрорайонах: 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов, 16 микрорайон 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 44, 73 дома, 17 микрорайон 1, 20,21 дома, 24 микрорайон 14, 16, 18 дома, лицей "Дарын", КНБ, городской суд, прокуратура", – рассказали в ГКП КЖСА.

Ранее в акимате Мангистауской области назвали причину снижения выработки питьевой воды в Актау.

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