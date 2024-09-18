В Актау частично отключат питьевую воду
Фото: Zakon.kz
В Актау планируют отключить питьевую воду. Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды между 23 и 24 микрорайонами, сообщает Zakon.kz.
Как пишет inAktau.kz со ссылкой на ГКП "Каспий жылу, су арнасы", подача питьевой воды будет прекращена 19 сентября с 9:00 до 21:00.
"Воду отключат в следующих микрорайонах: 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13 микрорайоны, верхняя часть 14 и 15 микрорайонов, 16 микрорайон 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 44, 73 дома, 17 микрорайон 1, 20,21 дома, 24 микрорайон 14, 16, 18 дома, лицей "Дарын", КНБ, городской суд, прокуратура", – рассказали в ГКП КЖСА.
Ранее в акимате Мангистауской области назвали причину снижения выработки питьевой воды в Актау.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript