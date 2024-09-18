В Актау частично отключат питьевую воду

Фото: Zakon.kz

В Актау планируют отключить питьевую воду. Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе питьевой воды между 23 и 24 микрорайонами, сообщает Zakon.kz.

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