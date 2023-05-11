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Насиловавший свою дочь маньяк выразил сожаление о своих ужасных преступлениях

Журналисты перед домом Йозефа Фритцля Фото: wikimedia
Йозеф Фритцль держал свою дочь Элизабет запертой в подвале семейного дома в австрийском городе Амштеттене. Он насиловал ее, у девушки родились семь детей, сообщает Zakon.kz.

Сексуальный преступник Йозеф Фритцль считает, что его семья "простит его за преступления", и верит, что он "воссоединится с ними", сообщает The Sun.

87-летний преступник сказал, что "всегда думает о своей семье".

"Я очень, очень скучаю по своей семье. Я всегда думаю о них и о том, как бы я хотел увидеть своих внуков. Я уверен, что мы воссоединимся, и я думаю, что они простят меня за то, что я сделал".Йозеф Фритцль

Йозефа Фритцля осудили на пожизненное заключение в 2009 году после того, как его признали виновным в изнасиловании, порабощении и убийстве. В течение 24 лет он держал свою дочь Элизабет запертой в подвале дома в Амштеттене, насиловал ее и стал отцом ее семерых детей. Своей жене он рассказал, что их дочь сбежала из дома и присоединилась к секте.

Один из детей умер в младенчестве в 1996 году, потому что Фритцль не оказал ему медицинскую помощь. Трое детей остались в подвале, а троих других Фритцль забрал наверх и воспитывал вместе с женой.

Ранее Йозеф Фритцль заявлял, что он "хороший человек и ответственный семьянин". Стало известно, что с помощью своего адвоката Йозеф Фритцль работает над книгой. Судя по отрывкам, которые публикуют австрийские СМИ, Йозеф Фритцль по-прежнему не желает отвечать за свои преступления.

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