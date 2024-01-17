Йозеф Фритцль, 24 года насиловавший свою дочь, просит об освобождении из тюрьмы
Адвокат маньяка Астрид Вагнер рассказала Sky News, что надеется перевести его в дом престарелых.
Фритцль, которому сейчас 88 лет, был приговорен к пожизненному заключению в 2009 году за убийство одного из своих детей из-за пренебрежения, а также изнасилование, инцест и порабощение дочери.
В новом психиатрическом заключении о Фрицле, страдающем деменцией, говорится, что он больше не представляет опасности для общества, сообщила австрийская общественная телекомпания ORF, поэтому теперь суд может решить, переводить ли его в обычную тюрьму.
Но его адвокат считает, что он должен выйти из тюрьмы, и сообщила, что она подает заявление о его условном освобождении.
В 2008 году дочь Фрицля, Элизабет, которой к тому времени было 42 года, рассказала полиции, что ее жестокий отец уже много лет держит ее в плену.
Материал по теме
Он заманил Элизабет в подвал семейного дома в Амштеттене в 1984 году, когда ей было 18 лет, и рассказал всем, включая жену, что она сбежала и присоединилась к секте.
Он уже подвергал ее сексуальному насилию с 11 лет.
Выступая перед ORF в понедельник, Вагнер заявила, что ее клиент "имеет право на обращение с "человеческим достоинством", которое, по ее словам, "возможно только в доме престарелых, а не в тюрьме".