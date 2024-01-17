Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Йозеф Фритцль, 24 года насиловавший свою дочь, просит об освобождении из тюрьмы

Йозеф Фритцль Фото: wikipedia
Адвокат австрийского сексуального преступника Йозефа Фритцля, который 24 года держал в заключении собственную дочь и родил от нее семерых детей, ходатайствует о его освобождении из тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Адвокат маньяка Астрид Вагнер рассказала Sky News, что надеется перевести его в дом престарелых.

Фритцль, которому сейчас 88 лет, был приговорен к пожизненному заключению в 2009 году за убийство одного из своих детей из-за пренебрежения, а также изнасилование, инцест и порабощение дочери.

В новом психиатрическом заключении о Фрицле, страдающем деменцией, говорится, что он больше не представляет опасности для общества, сообщила австрийская общественная телекомпания ORF, поэтому теперь суд может решить, переводить ли его в обычную тюрьму.

Но его адвокат считает, что он должен выйти из тюрьмы, и сообщила, что она подает заявление о его условном освобождении.

В 2008 году дочь Фрицля, Элизабет, которой к тому времени было 42 года, рассказала полиции, что ее жестокий отец уже много лет держит ее в плену.

Материал по теме

Насиловавший свою дочь маньяк заявил, что он "хороший человек"

Он заманил Элизабет в подвал семейного дома в Амштеттене в 1984 году, когда ей было 18 лет, и рассказал всем, включая жену, что она сбежала и присоединилась к секте.

Он уже подвергал ее сексуальному насилию с 11 лет.

Выступая перед ORF в понедельник, Вагнер заявила, что ее клиент "имеет право на обращение с "человеческим достоинством", которое, по ее словам, "возможно только в доме престарелых, а не в тюрьме".

Читайте также

беспилотники
Иран нанес авиаудары по территории Пакистана
В Кыргызстане прошли обыски журналистов
В Кыргызстане прошли обыски у журналистов независимых СМИ. ООН сделала заявление
Мухит Турсынали
Австрия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Приятные сюрпризы: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака
Судьба приготовила приятные сюрпризы нескольким знакам зодиака
Сакен Майгазиев показал повзрослевшего сына
Сакен Майгазиев показал повзрослевшего сына
Агутин публично обратился к Варум
Агутин публично обратился к Варум
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: