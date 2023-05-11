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Когда начнут сносить дачи для пробивки проспекта Абая, рассказал Досаев

Когда начнут сносить дачи для пробивки проспекта Абая, рассказал Досаев Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района 11 мая рассказал, когда снесут оставшиеся дачи для пробивки проспекта Абая, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что выкупить нужно было 63 участка, 53 из них уже в госсобственности. Из оставшихся 10 в два вносятся корректировки в связи с правом наследования, четыре проекта – в суде. Однако до конца мая эти вопросы должны решить.

Одна из жительниц района также уточнила, когда жители получат деньги за свои дома.  

"Оценка устарела, мы вынуждены ее обновлять, потому что на время оплаты нужна новая оценка. У нас есть накопленные вопросы по выкупам. До конца мая я дал поручение, чтобы Управление земельных отношений разобралось. Мы должны были эту работу провести еще в прошлом году, деньги на это были. Как только заключим договора и выкупим, начнем работу", – пояснил Ерболат Досаев.

17 февраля аким Алматы заявил, что пробивку проспекта Абая до границы города планируют завершить до конца 2023 года.

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