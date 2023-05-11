Трансвестит избил женщину в Алматы

В социальных сетях появилась информация, что трансвестит напал на женщину, избил ее и откусил ухо в одном из заведений Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ДП Алматы прокомментировали данный инцидент.

"Заявление по данному факту в поступило 10 мая. Материал зарегистрирован по ст. 107 УК РК", – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Также назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы дела будут направлены в суд.









"Кроме того, в отношении организатора данного мероприятия собран материал и рассматривается вопрос о возбуждении административного производства по ст. 488-1 ч.1 КоАП по факту нарушения порядка организации проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий", – говорится в сообщении.

История Виктории Беркходжаевой прогремела в Алматы несколько лет назад. Женщина, которая раньше тоже была мужчиной, обвинила ее в вымогательстве. Трансгендер вины не признала, но ее все же осудили на семь лет.