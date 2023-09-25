Отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка в Алматы

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях появилась информации, что в Наурызбайском районе Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: