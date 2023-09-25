Отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка в Алматы
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась информации, что в Наурызбайском районе Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данную информацию.
"Данный факт зарегистрировали и расследуется Управлением полиции Наурызбайского района по ст.99 ч.3 УК РК", – говорится в сообщении.
Подозреваемого гр. Д., 2004 года рождения, задержали. Его водворили в изолятор временного содержания
Ход расследования данного уголовного дела взят на особый контроль руководством ДП города Алматы.
Ранее в Астане няня и ее сожитель убили ребенка.
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