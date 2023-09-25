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Отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка в Алматы

Отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка в Алматы Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась информации, что в Наурызбайском районе Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данную информацию. 

"Данный факт зарегистрировали и расследуется Управлением полиции Наурызбайского района по ст.99 ч.3 УК РК", –  говорится в сообщении. 

Подозреваемого гр. Д., 2004 года рождения, задержали. Его водворили в изолятор временного содержания

Ход расследования данного уголовного дела взят на особый контроль руководством ДП города Алматы. 

Ранее в Астане няня и ее сожитель убили ребенка.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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