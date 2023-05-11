В Минюсте высказались об аресте экс-главы НПП "Атамекен"
Фото: atameken.kz
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах Сената прокомментировала задержание экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова, сообщает Zakon.kz.
Она подчеркнула, что лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.
"По всем таким фактам должны быть проведены соответствующие расследования, вынесено судебное решение. Какие-то комментарии сейчас с нашей стороны, полагаю, неуместны. Все (сроки. – Прим. ред.) зависит от результатов расследования, квалификации совершенных деяний. И по законодательству ответственность предусмотрена. Сейчас теоретически сложно рассуждать о том, какое деяние будет вменено".Ботагоз Жакселекова
Антикор задержал Аблая Мырзахметова 10 мая. Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. Также в соцсетях упоминают сумму взятки – около 30 млн долларов.
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