В Минюсте высказались об аресте экс-главы НПП "Атамекен"

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова в кулуарах Сената прокомментировала задержание экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова, сообщает Zakon.kz.

Она подчеркнула, что лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

"По всем таким фактам должны быть проведены соответствующие расследования, вынесено судебное решение. Какие-то комментарии сейчас с нашей стороны, полагаю, неуместны. Все (сроки. – Прим. ред.) зависит от результатов расследования, квалификации совершенных деяний. И по законодательству ответственность предусмотрена. Сейчас теоретически сложно рассуждать о том, какое деяние будет вменено". Ботагоз Жакселекова