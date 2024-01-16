Экс-главу НПП "Атамекен" обвиняют в получении 30 млн долларов от брата Боранбаева

В Астане состоялось предварительное слушание по делу экс-председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова, сообщает Zakon.kz.

По информации Bes.Media, по делу Мырзахметова проходит родной брат бизнесмена Кайрата Боранбаева – Талгат.

По версии обвинения, Талгат Боранбаев передал Мырзахметову 30 млн долларов за содействие в прекращении уголовного дела в отношении Кайрата Боранбаева.

"В Стамбуле Мырзахметов, движимый прямым умыслом, направленным на хищение денежных средств, склоняет последнего (Боранбаева. – Прим. ред.) на совершение преступления, указав на необходимость дачи взятки в сумме 30 млн долларов, необходимых якобы для передачи лицам, занимающим ответственные государственные должности и должностным лицам правоохранительных органов", – сказал прокурор.

Как сообщили в столичном суде, главное судебное разбирательство назначено на 22 января на 10:00.

10 мая экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку.