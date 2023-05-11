Воды нет, но платить приходится – жители "Акжара" обратились к Досаеву

Жительница микрорайона "Акжар" в Алматы пожаловалась акиму Ерболату Досаеву на отсутствие воды. Она рассказала, что дом купили пять лет назад, а воды в нем до сих пор нет, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава мегаполиса отметил, что проблему с водой должны решить до конца июня. Сейчас в микрорайоне прокладывают новую магистральную трубу.

В свою очередь, алматинка подчеркнула, что жители каждый месяц исправно платят, но за что непонятно.

"Для обеспечения питьевой водой 35 тыс. жителей микрорайона "Акжар" в марте мы начали строительство магистрального водовода по проспекту Алатау и каскадной насосной станции. Данный проект планируем завершить до конца июня текущего года", – объяснил аким.

Кроме того, по его словам, продолжается работа по проектированию сетей водоснабжения и канализации в других микрорайонах – Карагайлы, Тастыбулак и Таусамалы. В результате до конца 2025 года в городе построят 335 км сетей водоснабжения и канализации для решения вопроса качественного и бесперебойного водообеспечения жителей Наурызбайского района.

Ранее Досаев рассказал, когда снесут оставшиеся дачи для пробивки проспекта Абая.