Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Государству вернули земельный участок стоимостью 172 млн тенге в Петропавловске

участок, прокуратура Фото: pexels
Нарушения выявила прокуратура Петропавловска во время проверки местных исполнительных органов на соблюдение земельного законодательства. Государству возвращен земельный участок площадью 6,8 га общей стоимостью 172 миллиона тенге, предоставленный вне аукциона, сообщает Zakon.kz.

Этот земельный участок был предоставлен одному из застройщиков постановлением акимата в июне 2021 года на праве временного возмездного землепользования для инвестиционных и инновационных проектов вне конкурса для строительства многоэтажных жилых домов.

"Однако Правила определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности введены в действие только с января 2022 года (то есть спустя 6 месяцев после предоставления земельного участка). Инвестиционного проекта не было вообще", – говорится в сообщении прокуратуры Северо-Казахстанской области.

В другом случае в бюджет государства взыскано 119 млн тенге по фактам неисполнения договорных и налоговых обязательств по уплате сумм по договорам купли-продажи земельных участков со стороны 69 землепользователей города.

Советом по этике области за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии".

4 апреля в Косшы участок стоимостью 65 млн тенге вернули государству. 

Читайте также

Топ-10 комнатных растений "для ленивых"

Порыв на трубопроводе в Актау устранили

В Алматы пройдет Казахстанская международная выставка "Здравоохранение"

Ирина Лукичева
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Экс-главу НПП "Атамекен" задержали за взятку в $30 млн
Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления