Государству вернули земельный участок стоимостью 172 млн тенге в Петропавловске
Этот земельный участок был предоставлен одному из застройщиков постановлением акимата в июне 2021 года на праве временного возмездного землепользования для инвестиционных и инновационных проектов вне конкурса для строительства многоэтажных жилых домов.
"Однако Правила определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности введены в действие только с января 2022 года (то есть спустя 6 месяцев после предоставления земельного участка). Инвестиционного проекта не было вообще", – говорится в сообщении прокуратуры Северо-Казахстанской области.
В другом случае в бюджет государства взыскано 119 млн тенге по фактам неисполнения договорных и налоговых обязательств по уплате сумм по договорам купли-продажи земельных участков со стороны 69 землепользователей города.
Советом по этике области за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии".
4 апреля в Косшы участок стоимостью 65 млн тенге вернули государству.