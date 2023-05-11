Государству вернули земельный участок стоимостью 172 млн тенге в Петропавловске

Нарушения выявила прокуратура Петропавловска во время проверки местных исполнительных органов на соблюдение земельного законодательства. Государству возвращен земельный участок площадью 6,8 га общей стоимостью 172 миллиона тенге, предоставленный вне аукциона, сообщает Zakon.kz.

Этот земельный участок был предоставлен одному из застройщиков постановлением акимата в июне 2021 года на праве временного возмездного землепользования для инвестиционных и инновационных проектов вне конкурса для строительства многоэтажных жилых домов.



"Однако Правила определения проекта инвестиционным для предоставления земельных участков из государственной собственности введены в действие только с января 2022 года (то есть спустя 6 месяцев после предоставления земельного участка). Инвестиционного проекта не было вообще", – говорится в сообщении прокуратуры Северо-Казахстанской области.

В другом случае в бюджет государства взыскано 119 млн тенге по фактам неисполнения договорных и налоговых обязательств по уплате сумм по договорам купли-продажи земельных участков со стороны 69 землепользователей города.

Советом по этике области за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде "предупреждения о неполном служебном соответствии".

4 апреля в Косшы участок стоимостью 65 млн тенге вернули государству.

