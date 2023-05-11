В Алматы поймали мужчину, объявленного в международный розыск за экономические преступления
Фото: Zakon.kz
В Алматы за совершение тяжких экономических преступлений задержали находящегося в международном розыске активного участника преступной организации, сообщает Zakon.kz.
26 апреля сотрудниками Департамента экономических расследований при координации прокуратуры задержан мужчина, находившийся в международном розыске по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 262 ч. 2 и 216 ч. 3 УК РК.
Ущерб государству от преступной деятельности составил свыше полумиллиарда (514, 6 млн) тенге.
"Указанный гражданин в составе организованной преступной группы выписывал недобросовестным предпринимателям фиктивные счета-фактуры за несуществующие услуги и работы", – говорится в сообщении прокуратуры города Алматы.
С санкции следственного суда он содержится под стражей, проводятся необходимые следственные действия.
Ранее полицейские задержали казахстанца, который 15 лет находился в международном розыске.
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