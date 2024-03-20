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Объявленного в международный розыск казахстанца задержали в Бишкеке

задержание казахстанца в Бишкеке, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 19:51 Фото: ГУВД Бишкека
Казахстанца, находящегося в международном розыске, задержали в Кыргызстане. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел Бишкека, сообщает Zakon.kz.

Оперуполномоченные Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Бишкека получили информацию, что гражданин 1993 года рождения иностранного государства, объявленный в международный государственный розыск в рамках уголовного дело по статье 427 УК Казахстана ("Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы") на территории своей страны, скрывается в Бишкеке.

Мужчину задержали оперативники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека. Сейчас он находится в ИВС.

В последующем будет решен вопрос об экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызской Республики. 

Ранее сообщалось о другом задержании. В ОАЭ задержали бывшего гендиректора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа, которого разыскивали за мошенничество в особо крупном размере. 

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