Объявленного в международный розыск казахстанца задержали в Бишкеке
Оперуполномоченные Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Бишкека получили информацию, что гражданин 1993 года рождения иностранного государства, объявленный в международный государственный розыск в рамках уголовного дело по статье 427 УК Казахстана ("Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы") на территории своей страны, скрывается в Бишкеке.
Мужчину задержали оперативники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Бишкека. Сейчас он находится в ИВС.
В последующем будет решен вопрос об экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызской Республики.
Ранее сообщалось о другом задержании. В ОАЭ задержали бывшего гендиректора Kazakhstan Kagazy Максата Арипа, которого разыскивали за мошенничество в особо крупном размере.