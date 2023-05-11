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Законодательство РК

Рауан Ракымбеков освобожден от должности замакима Алматинской области

Рауан Ракымбеков освобожден от должности заместителя акима Алматинской области Фото: акимат Алматинской области
Рауан Ракымбеков освобожден от должности заместителя акима Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата Алматинской области, он будет работать в Администрации президента РК – инспектором. 

Рауан Ракымбеков был назначен заместителем акима 3 октября 2022 года.

Рауан Ракымбеков родился в 1980 году. В 2001 году окончил Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова по специальности "экология и природопользование", в 2008 году в этом же вузе освоил специальность "финансы".

Трудовую деятельность начал в 2002 году кладовщиком моноблочного литейного цеха ОАО "Кайнар", затем работал мастером литейного корпуса. В разные годы был ведущим специалистом Управления жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкоргана, советником акима города Талдыкоргана, акимом Отенайского сельского округа города Талдыкоргана, заместителем акима города Текели, акимом Каратальского и Ескельдинского районов.

С апреля 2021 года был государственным инспектором Администрации президента РК.

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