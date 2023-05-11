Стилист рассказал, какой деним в тренде

Известный стилист Влад Лисовец находится в Европе и наблюдает, как там одеваются и что носят. Он отметил, что деним является актуальным. Более того, на памяти стилиста не было ни одной недели моды без тренда на джинсу. Однако и она не перестает меняться, сообщает Zakon.kz.

Главным "приветом" из 2000-х годов является мода на total look деним.

"Сегодня вы тоже можете быть одеты в джинсу с ног до головы, это тренд", - написал стилист в своем блоге.

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Из джинсы у гардеробе модников и модниц может быть все, что угодно. Фаворит стилиста – это пиджак. По мнению эксперта, это идеальное сочетание формы и фактуры для ежедневного образа.



Актуальный силуэт джинс

В гардеробе современной женщины должно быть много джинс разных фасонов, уверен Влад Лисовец.

"Модели, которые носит молодежь уже лет пять – по фигуре, зауженные в икрах и длиной по косточку – я бы все же отложил в сторону, обратив внимание на более свободные модели. Экспериментируйте с формой, позвольте себе быть разной, наблюдайте за тем, как зрительно меняется ваша фигура в том или ином случае", - отметил модный эксперт.

Еще один актуальный тренд – это джинсы карго.

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"Мой совет – сочетайте джинсы карго с женственными предметами гардероба: утонченные туфли, женственные блузки - сыграйте на контрасте", - уточнил стилист.

Джинсовые юбки

Джинсовые юбки обделены вниманием в женском гардеробе. Если юбка и есть, то обязательно всего должна быть по колено квадратной формы. Либо мини, либо макси.

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"Я не шутил, когда сказал, что из джинсы у вас может быть что угодно! У кого были джинсовые сапоги? Самое время вновь про них вспомнить", - сказал Влад Лисовец.

По мнению стилиста, из одной только джинсы можно составить полноценный актуальный гардероб.

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