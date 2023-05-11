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В ДЧС Алматы рассказали, когда полностью ликвидируют пожар на Медеу

В ДЧС Алматы рассказали, когда полностью ликвидируют пожар на Медеу Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника Департамента по ЧС Алматы Самат Асаинов 11 мая рассказал, когда можно будет говорить о полной ликвидации пожара на склоне горы близ Медеу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Самат Асаинов отметил, что пожар был локализован 8 мая в 17:53. Сейчас спасатели занимаются распилом горящих остатков деревьев и корней. 

"Сегодня мы разговаривали с руководством Иле-Алатауского нацпарка. Я думаю, что до конца рабочего дня или завтра они уже дадут ликвидацию. Когда они полностью будут уверены, что завтра вторичного возгорания на этом участке не произойдет, будет объявлена ликвидация", – заявил заместитель начальника Департамента по ЧС Алматы Самат Асаинов.

На месте пожара работают дознаватели. По словам Асаинова, некоторые опрошенные видели, как со склона бежали люди, а после произошло возгорание ели. Все материалы для установления личности подозреваемых переданы в полицию Медеуского района.

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Также заместитель главы ДЧС Алматы рассказал о состоянии второго пострадавшего.

"Второму пострадавшему сразу была оказана помощь сотрудниками скорой помощи. Он был доставлен в больницу и осмотрен. У него констатировали ушиб между вторым и третьим пальцем", – добавил Самат Асаинов.

Пожар в Иле-Алатауском парке начался 7 мая в 22:52. При исполнении служебного долга, в первые часы борьбы с огнем, погиб сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков, еще один спасатель пострадал, получив травму руки.

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