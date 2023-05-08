Пожар на Медеу: пострадал еще один спасатель
Фото: Zakon.kz
С позднего вечера 7 мая в горах Алматы тушат пожар. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе ДЧС города, один из спасателей получил травму.
"Старший сержант гражданской защиты Оқасов Ерік Алмасбекұлы 1992 года рождения получил травму руки", – говорится в сообщении ведомства.
Вечером 7 мая на склоне горы произошло загорание сухой травы и поваленных деревьев (валежника).
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По данным ДЧС, работа по тушению пожара продолжается.
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