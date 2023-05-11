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Стойкое сохранение инфляции прогнозируют для стран Кавказа и Центральной Азии

Стойкое сохранение инфляции прогнозируют для стран Кавказа и Центральной Азии Фото: Zakon.kz
Заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Субир Лалл в Астане 11 мая озвучил перспективы для экономики стран Кавказа и Центральной Азии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Субир Лалл представил доклад "Перспективы региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия".

"Согласно прогнозам, темпы роста ВВП снизятся до 4,2% в 2023 году, а затем несколько повысятся до 4,5% в 2024 году. В странах — экспортерах нефти прогнозируется лишь медленное снижение инфляции до 13% и 8,7% в 2023 и 2024 годах, соответственно, с 14,3% в 2022 году в силу сохранения повышенного давления на цены в Казахстане из-за высоких темпов роста заработной платы", – заявил спикер

По его словам, прогнозируется стойкое сохранение инфляции.

"Экономика стран Ближнего Востока и Центральной Азии в 2022 году продемонстрировала стойкость, несмотря на ряд глобальных потрясений. Однако в этом году (и, возможно, в следующем) в странах Ближнего Востока и Северной Африки ожидается замедление роста, по мере того как жесткие меры политики по борьбе с инфляцией, сокращению факторов уязвимости и восстановлению буферных резервов начинают сдерживать экономическую активность во многих странах, а согласованное сокращение добычи нефти снижает рост в странах — экспортерах нефти",  – добавил он.  

Ранее сообщалось, что рост экономики Казахстана в первом квартале 2023 года составил 4,9%.

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