МВФ прогнозирует замедление роста в Центральной Азии до 4% и отдельно говорит о Казахстане

Международный валютный фонд сигнализирует о фундаментальных изменениях в экономической динамике региона Кавказа и Центральной Азии (КЦА). Несмотря на сильный текущий рост, фонд предупреждает о неизбежном замедлении темпов развития, сообщает Zakon.kz.

Директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур на пресс-конференции МВФ представил детализированный прогноз по странам региона.

Текущая устойчивость против долгосрочного снижения

В 2025 году экономики КЦА демонстрируют впечатляющую устойчивость, вопреки глобальной торговой напряженности. МВФ прогнозирует средний рост на уровне 5,6% в этом году – это на 0,7% выше, чем предполагалось ранее. Такая динамика поддерживается несколькими ключевыми факторами:

Внутренний спрос. Его стимулируют расширение кредитования и устойчивый потребительский сектор.

Его стимулируют расширение кредитования и устойчивый потребительский сектор. Экспорт углеводородов. Стабильные или более высокие объемы экспорта нефти и газа способствуют притоку валютной выручки в страны-производители, включая Казахстан.

Однако МВФ видит этот высокий рост как временное явление. Прогноз на среднесрочную перспективу (после 2025 года) предвещает постепенное снижение темпов до примерно 4%. Главной причиной замедления названы стабилизация добычи углеводородов и укрепление фискальной консолидации.

Для Казахстана, чья экономика сильно зависит от нефтяного сектора, это означает, что естественный потенциал роста за счет объемов может быть исчерпан.

Инфляционное давление и геополитические риски

Несмотря на позитивные показатели роста, инфляция остается серьезной проблемой для региона. В то время как на Ближнем Востоке и в Северной Африке инфляция снизилась, в большинстве стран КЦА она, наоборот, ускорилась и остается высокой. Джихад Азур выделил два ключевых фактора:

Давление потребителей. Высокий внутренний спрос, подстегиваемый кредитами, ведет к росту цен.

Высокий внутренний спрос, подстегиваемый кредитами, ведет к росту цен. Внешние факторы. Значительный рост инфляции в России и реформы тарифов на ЖКХ и электроэнергию также вносят вклад в общее ценовое давление.

Кроме того, МВФ предупреждает, что глобальные факторы, которые ранее поддерживали рост (например, временные инвестиции в ИИ и корректировка цепочек поставок), ослабнут. Это приведет к ослаблению мирового спроса, что рикошетом ударит по странам КЦА через товарные и торговые каналы.

"Задача состоит в том, чтобы превратить краткосрочную стабильность в долгосрочную силу, создавая резервы, модернизируя политические механизмы и ускоряя реформы, способствующие инклюзивному и устойчивому росту". Джихад Азур

Приоритеты политики: инвестиции и управление долгом

МВФ призывает правительства, включая Казахстан, использовать текущий период относительной экономической стабильности для проведения системных реформ.

Три основных приоритета для КЦА:

Усовершенствование налогово-бюджетной политики. Цель – обеспечить долгосрочную устойчивость и создать фискальные резервы. Укрепление доверия к денежно-кредитной политике. Это необходимо для эффективного сдерживания инфляционных ожиданий. Ускорение структурных реформ. Это единственный путь для диверсификации экономики, привлечения инвестиций и поддержки частного сектора.

В отчете МВФ особо отмечена ключевая роль Казахстана в развитии транспортной инфраструктуры, направленной на укрепление торговых связей по маршрутам "Восток – Запад". МВФ поддерживает эти крупные государственные инвестиции (в железнодорожный транспорт, энергетику), но призывает к надлежащему управлению этими долгосрочными проектами, чтобы растущие обязательства оставались в рамках приемлемого уровня долга.

Ранее МВФ сообщил, что Казахстан впервые обошел Россию по ВВП на душу населения. Этот показатель в 2025 году достигнет 14,77 тыс. долларов, что стало историческим максимумом для страны. В то же время, по прогнозам, российский ВВП на душу населения составит 14,26 тыс. долларов.