В Нацбанке объяснили, почему Казахстану не нужен Агробанк

На круглом столе в Сенате Парламента РК, посвященному кредитованию отраслей экономики, речь зашла об идее создания в Казахстане Агробанка. Против такой идеи выступили представители Нацбанка и министерства нацэкономики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении вопросов расширения кредитования реального сектора экономики на круглом столе в Сенате депутаты вспомнили, что периодически в Казахстане возникает идея о создании отдельного аграрного банка для сельского хозяйства. Но представители Нацбанка и министерства национальной экономики отметили, что от этой идеи решили отказаться, и объяснили почему.

"Этот вопрос поднимался неоднократно. Нацбанк по этому вопросу выражал свою позицию, что на самом деле мы считаем нецелесообразным создание отдельного отраслевого банка. У нас в практике такие банки уже были и опыт был не совсем удачным. Мы считаем, что все меры поддержки можно реализовывать в рамках текущих госпрограмм, бюджетных программ, через существующие институты развития. отрасль АПК является высокорискованной. Концентрировать все риски в одном банке считаем нецелесообразным". Директор департамента развития финорганизации Нацбанка Батырхан Иралимов

Такого же мнения придерживается вице-министр нацэкономики РК Тимур Жаксылыков.

"Действительно, вопрос то поднимается, то исчезает. Я помню, и 10, и 20 лет назад вопрос по Агробанку возникал. Но здесь все связано с вопросом, чего мы ожидаем от создания Агробанка. Если мы ожидаем, что у него будут какие-то очень низкие ставки и залоговая политика будет другая - это ошибочные ожидания, потому что банк должен будет действовать в рыночной среде на рыночных условиях. Он должен будет фондироваться. Очевидно, что он будет фондироваться на рынке, даже при том, что уставной капитал ему даст государство. Фондироваться на рынке он будет по тем ставкам, которые сейчас существуют. И итоговые ставки у него будут близки к рыночным". Тимур Жаксылыков

В качестве примера работающего сегодня фининститута для кредитования экономики он привел Банк развития Казахстана.

"Если возьмем, к примеру, госбанк, который сейчас существует - Банк развития Казахстана, то мы увидим, что там чудес нет и ставки высоки. И когда банк снижает – это связано с предоставлением бюджетных кредитов. То есть мы микшируем средства и благодаря тому, что средства налогоплательщиков идут на эти цели, мы для каких-то приоритетных сегментов снижаем ставку. Но говорить о том, что мы это будем делать в больших масштабах, путем создания и функционирования Агробанка для всей отрасли, я согласен с коллегой, что это означает и собирание рисков в одну корзину, и поставит вопрос о долгосрочной устойчивости такого банка". Тимур Жаксылыков

Ранее вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов на совещании в Мажилисе рассказал, какие изменения ждут фермеров по части государственной поддержи.