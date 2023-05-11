В Казахстане обновили правила проведения комплексной градостроительной экспертизы

МИИР РК подготовило новую редакцию Правил проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней, сообщает Zakon.kz.

Правила устанавливают порядок проведения комплексной градостроительной экспертизы градостроительных проектов всех уровней и являются обязательными для руководства всеми субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, осуществляемой на территории республики в области градостроительного планирования развития и застройки территорий.

Целью градостроительной экспертизы является проведение анализа и оценки качества градостроительных проектов путем установления соответствия (несоответствия) проектных решений условиям исходных документов (материалов, данных) для проектирования, предусмотренных законодательством РК, а также соблюдения в проектных решениях и расчетах требований градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов, норм государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

В ходе проведения градостроительной экспертизы выполняются задачи по оценке градостроительных проектов на соответствие:

утвержденному заданию на проектирование и исходным документам (материалам, данным);

проектных решений и расчетов положениям, нормам и требованиям законодательных и нормативных правовых актов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Указывается, что градостроительная экспертиза по всем проектам проводится по принципу "одного окна" государственной экспертной организацией на основании договоров с отнесением затрат на стоимость рассматриваемого градостроительного проекта.

Градостроительные проекты, не прошедшие градостроительную экспертизу и не получившие ее положительное заключение, не подлежат утверждению.

Состав и содержание градостроительных проектов, а также требования к электронно-цифровой форме градостроительных проектов определяются Правилами разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки).

Государственная экспертная организация при проведении градостроительной экспертизы осуществляет все процедуры и операции посредством собственной информационной системы и единого портала комплексной вневедомственной экспертизы проектов, за исключением градостроительных проектов с пометкой "Для служебного пользования" (ДСП).

Как отмечается, градостроительные проекты с пометкой ДСП предоставляются для проведения градостроительной экспертизы в государственную экспертную организацию на электронном носителе.

Договор на проведение градостроительной экспертизы заключается посредством портала и информационной системы государственной экспертной организации в электронно-цифровой форме (электронный договор), с подписанием электронно-цифровыми подписями уполномоченными представителями сторон.

Договор на проведение градостроительной экспертизы градостроительного проекта, имеющего пометку ДСП, заключается на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ по проведению градостроительной экспертизы заключается посредством веб-портала государственных закупок .

Договор на проведение градостроительной экспертизы, отнесенной к государственной монополии, является публичным и заключается государственной экспертной организацией с заказчиками, а в некоторых случаях с плательщиками экспертных работ.

В ходе проведения градостроительной экспертизы эксперты:

запрашивают и получают от заказчика и разработчика градостроительного проекта необходимые материалы и информацию, которые ими предоставляются в установленный экспертом срок;

осуществляют проверку соответствия представленного градостроительного проекта нормам градостроительных и технических регламентов, норм и положений государственных и межгосударственных нормативных документов, норм государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

выдают мотивированные замечания с целью их устранения.

Нормативная продолжительность проведения градостроительной экспертизы определяется с учетом вида градостроительного проекта.

Сроки и продолжительность проведения градостроительной экспертизы определяется договором, заключаемым между государственной экспертной организацией и заказчиком, но не превышает:

45 рабочих дней по генеральным планам населенных пунктов, за исключением генеральных планов городов республиканского значения, столицы и городов областного значения с расчетной численностью населения свыше ста тысяч жителей, ПДП и ПЗ;

по генеральным планам населенных пунктов, за исключением генеральных планов городов республиканского значения, столицы и городов областного значения с расчетной численностью населения свыше ста тысяч жителей, ПДП и ПЗ; 60 рабочих дней по градостроительным проектам общегосударственного и регионального значения, а также по градостроительным проектам развития и застройки населенных пунктов, в том числе по генеральным планам городов республиканского значения, столицы и городов областного значения с расчетной численностью населения свыше ста тысяч жителей.

Осуществление градостроительной экспертизы распределяется по следующим стадиям и в сроки:

1) при предельной продолжительности градостроительной экспертизы в 60 рабочих дней.

Основная стадия:

рассмотрение, анализ представленных материалов градостроительного проекта и выдача экспертами замечаний по выявленным несоответствиям – 26 рабочих дней;

отработка экспертных замечаний разработчиком градостроительного проекта и предоставление по ним ответов – 14 рабочих дней;

рассмотрение экспертами предоставленных ответов на замечания и итоговую оценку соответствующих разделов градостроительного проекта – 10 рабочих дней.

Завершающая стадия:

подготовка экспертами выводов по соответствию нормативным требованиям соответствующих разделов градостроительного проекта, оформление и выдача заключения градостроительной экспертизы – 10 рабочих дней;

2) при предельной продолжительности градостроительной экспертизы в 45 рабочих дней.

Основная стадия:

рассмотрение, анализ представленных материалов градостроительного проекта и выдача экспертами замечаний по выявленным несоответствиям – 20 рабочих дней;

отработка экспертных замечаний разработчиком градостроительного проекта и предоставление по ним ответов – 10 рабочих дней;

рассмотрение экспертами предоставленных ответов, замечание и итоговую оценку соответствующих разделов градостроительного проекта – 10 рабочих дней.

Завершающая стадия:

подготовка экспертами выводов по соответствию нормативным требованиям соответствующих разделов градостроительного проекта, оформление и выдача заключения градостроительной экспертизы – 5 рабочих дней.

Предусматривается, что при возникновении обстоятельств в ходе проведения градостроительной экспертизы, в связи с которыми необходимость дальнейшего оформления и выдачи государственной экспертной организацией, а также получение заказчиком экспертного заключения стала отсутствовать, заказчик градостроительного проекта направляет в государственную экспертную организацию официальное обращение о необходимости прекращения градостроительной экспертизы, с приложением документов, подтверждающих обоснованность такого решения заказчика.

По результатам проведенной градостроительной экспертизы государственная экспертная организация выдает:

положительное экспертное заключение с рекомендацией к утверждению рассмотренного градостроительного проекта и его основных положений;

отрицательное экспертное заключение, при выявлении несоответствий градостроительного проекта требованиям, условиям или ограничениям, установленным исходными документами (материалами, данными) и государственными (межгосударственными) нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 мая.