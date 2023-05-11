В Казахстане хотят вдвое увеличить финансирование в обрабатывающей промышленности

На XI Форуме машиностроителей Казахстана премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о принимаемых Правительством мерах по дальнейшему развитию обрабатывающей промышленности, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов подчеркнул, что сейчас во всем мире активно развиваются цифровые технологии, роботизация и автоматизация процессов, поэтому важно, чтобы казахстанские предприятия также модернизировались.

"В этом году на льготное финансирование инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, в том числе касающихся модернизации производства, по линии Банка развития Казахстана и Фонда развития промышленности мы предусмотрели 500 млрд тенге. На сегодня проекты более чем на 200 млрд тенге уже одобрены. Мы планируем в текущем году увеличить это финансирование до триллиона тенге, что станет значительной поддержкой в нынешних условиях", – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что в рамках программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей" сегодня субсидируются процентные ставки и предоставляются гарантии по банковским кредитам, финансируется строительство недостающей инфраструктуры.

"В текущем году мы планируем просубсидировать более чем 12 тыс. проектов малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности на сумму около 520 млрд тенге. Гарантии планируется предоставить еще порядка 12 тыс. проектов на сумму 400 млрд тенге", — отметил премьер-министр.

По его словам, сейчас дополнительно рассматривается вопрос выделения в программе "Дорожная карта бизнеса" отдельной подпрограммы "Өндіріс" для малых машиностроительных компаний, чтобы они могли брать небольшие суммы на свои инвестиции и модернизацию производства.

"За счет средств бюджета будет также профинансировано строительство малых промышленных зон, чтобы малый бизнес мог получить готовые производственные площадки и начинать работу. Эту программу мы будем проводить во всех регионах", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, в настоящее время в республике действует соглашение о промышленной сборке, в соответствии с которым производители сельхозтехники и автомобилей освобождаются от таможенных пошлин и НДС. Правительство прорабатывает вопрос расширения этой меры на производителей бытовой техники сроком на 5 лет.

Фото: primeminister.kz

При этом сегодня работает эффективная мера налогового стимулирования – уплата НДС методом зачета. Благодаря ей снижается налоговая нагрузка на машиностроительные предприятия, импортирующие оборудование и комплектующие.



"Это удешевляет себестоимость производства. Ранее эта норма действовала в отношении 4 товарных групп. Сейчас мы расширили ее до 10 товарных групп. Норма действует до конца 2024 года. Сейчас в рамках нового Налогового кодекса мы рассматриваем возможность продления срока действия данной меры поддержки", – отметил Алихан Смаилов.

Он также напомнил, что в Казахстане возмещается до 40% затрат на внедрение цифровых технологий, приобретение программного обеспечения и привлечение иностранных специалистов для модернизации производства.

Фото: primeminister.kz

Вместе с тем закончили разработку нового Комплексного плана развития машиностроения. В рамках него тоже предусмотрен ряд конкретных мер поддержки обрабатывающей промышленности, включая машиностроение. Например, планируется в 1,5 раза увеличить вычет затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это будет стимулировать предприятия инвестировать средства в разработку и внедрение инноваций.



Кроме того, прорабатываются вопросы софинансирования приобретения оборудования для испытательных лабораторий машиностроительной отрасли и стажировки сотрудников на зарубежных предприятиях. Дополнительно внедряется новая мера – промышленные гранты для машиностроительных предприятий.

"В целом отечественное машиностроение развивается хорошими темпами. Мы намерены и дальше всецело поддерживать эту отрасль, которая является локомотивом нашей обрабатывающей промышленности", – заключил премьер-министр.

Премьер-министр отметил, что машиностроение остается в фокусе внимания правительства.

