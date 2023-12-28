Смаилов: Казахстан планомерно уходит от сырьевой модели экономики

О том, какие меры принимает правительство для дальнейшего развития экономики Казахстана, рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов в интервью телеканалу "24KZ", сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что республика, обладая серьезной ресурсной базой, традиционно занимается добычей и экспортом сырья. Вместе с тем в последние годы ситуация кардинально меняется – акцент смещается на развитие отраслей более высокого передела.

"За последние пять лет в структуре промышленности уже произошли качественные изменения. На сегодняшний день обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую и продолжает расти дальше", – подчеркнул премьер-министр.

Алихан Смаилов добавил, что правительством принят ряд новых мер в этом направлении. Так, запущен механизм обеспечения внутренних переработчиков сырьем по ценам ниже рыночных. Новые производства обрабатывающей промышленности будут освобождаться от налогов на срок до трех лет.

Кроме того, предоставляется налоговая льгота для организации новых производств в обрабатывающем сегменте. Это касается импорта оборудования, которое не производится в стране.

"Мы также продолжим содействовать реализации новых проектов. Для этого предусмотрены бюджетные средства в размере более 600 млрд тенге, включая льготное кредитование", – отметил глава правительства.

По итогам года ожидается ввод в эксплуатацию около 300 новых проектов в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности – 170 проектов на сумму порядка 800 млрд тенге.

"Например, в индустриальной зоне города Сарани начато производство бытовой техники мощностью 1,1 млн единиц продукции. В Костанайской области стартовало строительство нового автомобильного завода KIA с углубленной локализацией мощностью 70 тысяч автомобилей в год. В Актюбинской области запущено производство мобильных буровых установок", – озвучил Алихан Смаилов.

Наряду с этим в Жетысуской области был модернизирован и расширен завод по производству керамических плит, который также приведет к снижению их импорта.

"В следующем году мы планируем ввести более 400 проектов общей стоимостью 4,6 трлн тенге. Таким образом, процесс диверсификации ускоряется, и мы планомерно уходим от сырьевой направленности экономики", – заключил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что Казахстан активно продвигается в направлении устойчивого развития, стремясь удвоить объем экономики к 2029 году. Развитие обрабатывающей промышленности и поддержка МСБ могут стать ключевыми факторами в достижении плана. Подробнее здесь.