Прозвучат сирены: ДЧС Шымкента обратился к жителям

В Шымкенте 12 мая 2023 года в 11:00 в рамках общегородской сейсмотренировки прозвучат сирены системы оповещения, сообщает Zakon.kz.

В городском ДЧС уточнили, что учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении сейсмотренировки.

"В пятницу в 11:00 будет включена система оповещения, которая даст старт ежегодной общегородской сейсмотренировке... При звуке сирен необходимо выйти из помещения и пройти в безопасную открытую зону". Пресс-служба ДЧС Шымкента

На объектах образования, здравоохранения, с массовым пребыванием людей пройдут сейсмотренировки с отработкой элементов эвакуации из зданий в заранее определенные безопасные места.

"Основным учебным местом определен жилой комплекс в мкр. Нуртас в Каратауском районе. Здесь в 11:00 будет проводиться эвакуация жителей при оповещении о возможном землетрясении. Весь личный состав городских служб гражданской защиты практически отработает действия по спасению и эвакуации людей, извлечению пострадавших из-под завалов, тушению пожаров, оказанию первой медицинской помощи". Пресс-служба ДЧС Шымкента

Также сообщается, что в 11:50 в школе №65 им. Ы. Алтынсарина практически будет развернут пункт приема "оставшегося без крова" населения.

Для этих целей в Шымкенте созданы 123 сборно-эвакуационных пункта, адреса которых размещены в 2ГИС.

"Главное действие будет показано на территории нового ипподрома в 12:30, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения. В его работе примут участие 21 городская служба гражданской защиты, которые будут работать по своим направлениям". Пресс-служба ДЧС Шымкента

Шымкент расположен в 7-8-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходит до двух и более слабых, неощутимых подземных толчков. При этом в городском ДЧС отметили, что на территории мегаполиса землетрясений не было зарегистрировано.