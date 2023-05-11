Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Прозвучат сирены: ДЧС Шымкента обратился к жителям

Прозвучат сирены: ДЧС Шымкента обратился к жителям Фото: Zakon.kz
В Шымкенте 12 мая 2023 года в 11:00 в рамках общегородской сейсмотренировки прозвучат сирены системы оповещения, сообщает Zakon.kz.

В городском ДЧС уточнили, что учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении сейсмотренировки.

"В пятницу в 11:00 будет включена система оповещения, которая даст старт ежегодной общегородской сейсмотренировке... При звуке сирен необходимо выйти из помещения и пройти в безопасную открытую зону".Пресс-служба ДЧС Шымкента

На объектах образования, здравоохранения, с массовым пребыванием людей пройдут сейсмотренировки с отработкой элементов эвакуации из зданий в заранее определенные безопасные места.

"Основным учебным местом определен жилой комплекс в мкр. Нуртас в Каратауском районе. Здесь в 11:00 будет проводиться эвакуация жителей при оповещении о возможном землетрясении. Весь личный состав городских служб гражданской защиты практически отработает действия по спасению и эвакуации людей, извлечению пострадавших из-под завалов, тушению пожаров, оказанию первой медицинской помощи".Пресс-служба ДЧС Шымкента

Также сообщается, что в 11:50 в школе №65 им. Ы. Алтынсарина практически будет развернут пункт приема "оставшегося без крова" населения.

Для этих целей в Шымкенте созданы 123 сборно-эвакуационных пункта, адреса которых размещены в 2ГИС.

"Главное действие будет показано на территории нового ипподрома в 12:30, где будет развернут палаточный лагерь, полевая кухня, пункты питания и продовольственного снабжения. В его работе примут участие 21 городская служба гражданской защиты, которые будут работать по своим направлениям".Пресс-служба ДЧС Шымкента

Шымкент расположен в 7-8-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходит до двух и более слабых, неощутимых подземных толчков. При этом в городском ДЧС отметили, что на территории мегаполиса землетрясений не было зарегистрировано.

Читайте также

В Карагандинской области в дикую природу выпустили соколов из ОАЭ

Что произошло 11 мая: подробности задержания Мырзахметова, укус трансвестита, смертельный козырек в Актау

В двух областях Казахстана назначены главы ДЭР

Динара Халдарова
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Экс-главу НПП "Атамекен" задержали за взятку в $30 млн
Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления