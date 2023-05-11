К авто, подлежащим легализации, временно не будут применяться нормативы по выбросам загрязняющих веществ

МИИР РК подготовило проект приказа, которым приостанавливается действие допустимых нормативов к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств до 1 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, до 1 июля 2023 года приостанавливается действие пунктов 19 и 20 допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам республики Казахстан, на отдельные категории транспортных средств, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года с классом ниже Евро-4.

Владельцы таких авто также освобождаются от расширенных обязательств производителей (импортеров), в частности, наличия:

антиблокировочной тормозной системы;

фронтальной подушки безопасности;

системы крепления ISOFIX;

дневных ходовых огней.

Как поясняется, такие послабления вводятся в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", в котором была поставлена задача провести разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в республику до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию.

В обосновании указывается, что необходимо предусмотреть исключение по выбросам только в отношении транспортных средств, подлежащих легализации.

Вместе с тем в МИИР отметили, что в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" в отношении производимых и импортируемых из третьих стран транспортных средств предъявляются жесткие требования по безопасности, в том числе по нормам выбросов.

Так, транспортные средства, ввезенные официальными импортерами, а также произведенные в стране обязаны соответствовать экологическому классу 5.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 мая.

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