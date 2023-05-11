К авто, подлежащим легализации, временно не будут применяться нормативы по выбросам загрязняющих веществ
Так, до 1 июля 2023 года приостанавливается действие пунктов 19 и 20 допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам республики Казахстан, на отдельные категории транспортных средств, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года с классом ниже Евро-4.
Владельцы таких авто также освобождаются от расширенных обязательств производителей (импортеров), в частности, наличия:
- антиблокировочной тормозной системы;
- фронтальной подушки безопасности;
- системы крепления ISOFIX;
- дневных ходовых огней.
Как поясняется, такие послабления вводятся в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", в котором была поставлена задача провести разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в республику до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию.
В обосновании указывается, что необходимо предусмотреть исключение по выбросам только в отношении транспортных средств, подлежащих легализации.
Вместе с тем в МИИР отметили, что в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" в отношении производимых и импортируемых из третьих стран транспортных средств предъявляются жесткие требования по безопасности, в том числе по нормам выбросов.
Так, транспортные средства, ввезенные официальными импортерами, а также произведенные в стране обязаны соответствовать экологическому классу 5.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 мая.
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Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут легализовать машины экокласса ниже Евро-4. Подготовлен проект постановления правительства "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и проведения оценки их соответствия".