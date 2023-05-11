Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

К авто, подлежащим легализации, временно не будут применяться нормативы по выбросам загрязняющих веществ

К легализованным авто не будет временно применяться требования нормативов по выбросам Фото: Zakon.kz
МИИР РК подготовило проект приказа, которым приостанавливается действие допустимых нормативов к выбросам вредных (загрязняющих) веществ автотранспортных средств до 1 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, до 1 июля 2023 года приостанавливается действие пунктов 19 и 20 допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам республики Казахстан, на отдельные категории транспортных средств, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года с классом ниже Евро-4.

Владельцы таких авто также освобождаются от расширенных обязательств производителей (импортеров), в частности, наличия:

  • антиблокировочной тормозной системы;
  • фронтальной подушки безопасности;
  • системы крепления ISOFIX;
  • дневных ходовых огней.

Как поясняется, такие послабления вводятся в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество", в котором была поставлена задача провести разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в республику до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию.

В обосновании указывается, что необходимо предусмотреть исключение по выбросам только в отношении транспортных средств, подлежащих легализации.

Вместе с тем в МИИР отметили, что в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" в отношении производимых и импортируемых из третьих стран транспортных средств предъявляются жесткие требования по безопасности, в том числе по нормам выбросов.

Так, транспортные средства, ввезенные официальными импортерами, а также произведенные в стране обязаны соответствовать экологическому классу 5.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 25 мая.

Материал по теме

Казахстанцы смогут легализовать машины экокласса ниже Евро-4

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут легализовать машины экокласса ниже Евро-4. Подготовлен проект постановления правительства "Об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и проведения оценки их соответствия".

Читайте также

Как будут корректировать сведения о регистрации актов гражданского состояния

Ничего личного: за утечку персональных данных надо наказывать оборотными штрафами

В Казахстане обновили правила проведения комплексной градостроительной экспертизы

Лариса Черненко
Открытые НПА транспорт МИИР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Экс-главу НПП "Атамекен" задержали за взятку в $30 млн
Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления