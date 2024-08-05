Сколько работников должно быть в охранном агентстве: разработаны нормативы
Целью документа является установление норматива численности работников частной охранной организации, необходимого для выполнения их задач при охране стационарных объектов, магистральных трубопроводов, а также грузов, перевозимых железнодорожным и автомобильным транспортом.
Проектом предусмотрены следующие нормативы:
При охране стационарных объектов:
- не более 4,5 единиц штатного охранника на один круглосуточный пост охраны;
- не более 2,25 единиц штатного охранника на один двенадцатичасовой пост охраны;
- не более 1,5 единиц штатного охранника на один восьмичасовой пост охраны;
- не более 13,5 единиц штатного охранника на одну круглосуточную мобильную группу (группу оперативного реагирования) частной охранной организации, обслуживающую вызовы с охраняемых объектов.
При охране магистральных трубопроводов:
- одна круглосуточная мобильная группа на 40-80 километров линейной части магистральных нефтепроводов с учетом объездных путей, сложности рельефа местности, вдоль трассового проезда, удаленности от населенных пунктов, технических средств защиты линейной части, анализа угроз и криминальной опасности района;
- одна круглосуточная мобильная группа на 100-160 километров трассы охраняемой линейной части магистрального газопровода.
При охране грузов, перевозимых железнодорожным и автомобильным транспортом, численность охранников определяются условиями договора в пределах нормативов, установленных для охраны стационарных объектов.
Разработчики утверждают, что принятие проекта приказа не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых или иных последствий, а также не повлияет на национальную безопасность. Дополнительных финансовых затрат также не требуется.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа 2024 года.