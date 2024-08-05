Сколько работников должно быть в охранном агентстве: разработаны нормативы

МВД подготовило проект приказа "Об утверждении норматива численности работников частной охранной организации", сообщает Zakon.kz.

Целью документа является установление норматива численности работников частной охранной организации, необходимого для выполнения их задач при охране стационарных объектов, магистральных трубопроводов, а также грузов, перевозимых железнодорожным и автомобильным транспортом.

Проектом предусмотрены следующие нормативы:

При охране стационарных объектов:

не более 4,5 единиц штатного охранника на один круглосуточный пост охраны;

не более 2,25 единиц штатного охранника на один двенадцатичасовой пост охраны;

не более 1,5 единиц штатного охранника на один восьмичасовой пост охраны;

не более 13,5 единиц штатного охранника на одну круглосуточную мобильную группу (группу оперативного реагирования) частной охранной организации, обслуживающую вызовы с охраняемых объектов.

При охране магистральных трубопроводов:

одна круглосуточная мобильная группа на 40-80 километров линейной части магистральных нефтепроводов с учетом объездных путей, сложности рельефа местности, вдоль трассового проезда, удаленности от населенных пунктов, технических средств защиты линейной части, анализа угроз и криминальной опасности района;

одна круглосуточная мобильная группа на 100-160 километров трассы охраняемой линейной части магистрального газопровода.

При охране грузов, перевозимых железнодорожным и автомобильным транспортом, численность охранников определяются условиями договора в пределах нормативов, установленных для охраны стационарных объектов.

Разработчики утверждают, что принятие проекта приказа не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых или иных последствий, а также не повлияет на национальную безопасность. Дополнительных финансовых затрат также не требуется.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 августа 2024 года.