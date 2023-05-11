Почему дороги в Казахстане проваливаются, выясняли депутаты маслихата Астаны

Асфальтированные дороги в Казахстане проваливаются, на них появляются колеи от колес, на эту проблему обратили внимание депутаты маслихата Астаны, передает Zakon.kz.

Как отметил на заседании депутат маслихата Бауыржан Смаилов, асфальтовое покрытие на дорогах не выдерживает нагрузки из-за плохого битума.



"Мы критикуем дорожников, но при это не обращаем внимание, что один из важнейших компонентов при производстве асфальтового покрытия – дорожный битум, производимый в Казахстане, не соответствует требованиям. Конечно, мы "натягиваем", говорим, что поддерживаем отечественное производство. Но наш битум очень дорогой, а качество отвратительное, нужно вещи называть своими именами". Бауыржан Смаилов

Для того, чтобы асфальт не проваливался, по словам депутата, в Казахстане нужно производить качественный битум либо закупать его там, где производство соответствует современным стандартам.

Как отметили участники заседания, от имени группы депутатов маслихата Астаны направлены письма в ряд министерств и контролирующих органов с указанием проблемы некачественного битума и предложениями по ее решению.

Ранее на разрушение дорог из-за проблем с битумом уже жаловались жители Западно-Казахстанской области.