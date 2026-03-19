Общество

LRT построили быстрее дороги: депутаты о темпах строительства в Астане

Фото: Zakon.kz
Депутаты Маслихата раскритиковали подходы по ремонту и строительству дорог в Астане. Они перечислили проекты-долгострои, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Аскар Смагулов указал на проблемы при строительстве дороги по улице 150 лет Абая.

"За 30 лет не можем завершить строительство этой улицы, в этом году третий подрядчик намерен начать работы. Чтобы завершить проект нужно 3,3 млрд тенге. В этом году 500 млн выделено. Но если в этом году сумма не будет вся выделена, в следующем году нужно будет вновь пересмотреть смету – так как цены вырастут и подрядчик не сможет выполнить работы", – сетует он.

Еще один проект – строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсековой.

"Более 10 лет назад был начат проект, по разным причинам не могут завершить проект до сих пор. В этом году средства выделены в полном объеме – 6 млрд тенге. Но работы не ведутся – ждут материалов из России", – добавил депутат.

Его поддержал депутат Талгат Ергалиев. По его словам, история строительства улицы Бейсекова началась еще во времена акима Имангали Тасмагамбетова – в 2011-2012 годах.

"Реально участок начал осваиваться 10 лет назад при Асете Исекешеве. Десять лет эту улицу строим, реальный долгострой. Уже целое поколение выросло, пока эта дорога строилась... На этот год выделено 1 млрд тенге, но, чтобы завершить, необходимо 12 млрд тенге. Чтобы просто дорогу положить – 6 млрд тенге. LRT 22,5 км строилась четыре года, а мы небольшой 2,5 км участок строим десять лет. Куда годится, коллеги. Давайте завершим этот проект на благо нашим людям", – призвал депутат.

В противном случае, по его словам, в 2027 году вновь потребуется корректировка проектно-сметной документации на фоне роста цен на стройматериалы.

"Поэтому дорогу саму нужно в этом году завершить, думаю, а все остальные работы по благоустройству и так далее можно решить в следующем году", – считает Ергалиев.

24 декабря 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев поддержал планы по расширению сети LRT и предложение построить двухуровневую дорогу по пр. Кабанбай батыра.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
