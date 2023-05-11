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В Карагандинской области в дикую природу выпустили соколов из ОАЭ

экология Фото: скриншот видео
Сотрудники РГКП "ПО Охотзоопром", Карагандинской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира, "Института зоологии" и "Международного фонда охраны дрофы-красотки" на территории региона выпустили 52 сокола в естественную среду обитания, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК, 23 выпущенные особи – соколы сапсана, 29 особей – соколы балобана.

"Все птицы активные, предварительно подготовленные к выпуску, помечены кольцами и адаптированы к дикой природе. Хищные птицы выведены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов. Отметим, что в Казахстане программа выпуска соколов в природную среду реализуется с 2009 года", – говорится в сообщении.


Уточняется, что на сегодняшний день в места обитания выпущены 782 особей птиц.

Ранее спасенных лебедя и пеликана выпустили на волю в Бурабае.

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