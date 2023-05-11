В Карагандинской области в дикую природу выпустили соколов из ОАЭ

Фото: скриншот видео

Сотрудники РГКП "ПО Охотзоопром", Карагандинской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира, "Института зоологии" и "Международного фонда охраны дрофы-красотки" на территории региона выпустили 52 сокола в естественную среду обитания, сообщает Zakon.kz.

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