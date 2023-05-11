Какие привычки "убивают" спину

Российский врач-отстеопат Владимир Животов рассказал, какие проблемы и многолетние привычки могу разрушить спину, сообщает Zakon.kz.

По его словам, иногда разные патологии или травмы недооцениваются: это приводит к проблемам со спиной.

"Одной из проблем могут быть родовые травмы, которые позже становятся причиной сколиоза. Приобретенные травмы, прежде всего черепа, шеи, плечевого пояса, копчика, тоже приводят к проблемам со спиной", – уточнил он.

Нехватка движения

Это главная общая для современного человечества проблема.

Раньше люди много двигались — ходили пешком, бегали, охотились. Затем начался "оседлый" образ жизни. Неудивительно, что наше тело — тонко спроектированный, заточенный на движение механизм, — начал "ржаветь".

Сидячая работа

Специалист отмечает, что приходится много сидеть в вынужденном положении, когда напряжен плечевой пояс, напряжена шея.

Это и работа за компьютером, и сидение на уроках и парах, и сидение в транспорте, и, например, когда держим перед собой книжку или смартфон.

Неправильные матрас и подушка

Неудобное спальное место ведет к тому, что во сне мышцы, ткани позвоночника, не восстанавливаются как следует. Тело не отдыхает должным образом, что, конечно, сказывается на самочувствии.

Неправильная обувь

Она усиливает все имеющиеся проблемы с позвоночником. Потому что мышцы стоп соединены с мышцами всего остального тела мышечными цепочками.

Нехватка витамина D

Многим требуется дополнительный прием витамина в лечебных высоких дозировках — разумеется, с контролем лабораторных значений. Получить достаточно витамина из еды или от солнца, как многие надеются, невозможно.

Нехватка аминокислот

Наши пищевые привычки могут разрушать нашу спину. Недостаток аминокислот, белка ослабляет все ткани организма, в том числе и позвоночник.

Физические перегрузки

Вреден как недостаток, так и избыток физической активности, чрезмерные физические нагрузки. Сильные осевые нагрузки на позвоночник, спортивные перегрузки, любые другие нагрузки, которые превышают ваши пределы, — это плохо для спины.

Специалист советует, как отмечено в публикации "Аргументы и факты", заниматься растяжением мягких тканей.

Любые упражнения важно делать после разминки, нужно тщательно разогреть тело любыми элементарными упражнениями — ходьба, бег на месте с высоким подниманием бедра, прыжки (если позволяет физическое состояние), простые махи руками и ногами.

Одно из упражнений для позвоночника называется "Водоросль".

"Тут используется волнообразное движение позвоночника, надо делать волну и сочетать ее с дыханием при движении вперед и в сгибании — выдох. При движении назад — вдох. Вдох и выдох можно делать носом".

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