Советы

Какие привычки мужчин и женщин сильнее всего раздражают в отношениях

парень с девушкой, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 13:07 Фото: pexels
Психолог Юлия Королёва рассказала, какие привычки в поведении партнеров раздражают наиболее сильно, сообщает Zakon.kz.

Так, у мужчин могут вызывать раздражение чрезмерная требовательность и критика. По словам психолога, необоснованная придирчивость держит партнера в постоянном напряжении.

"Мужчины часто совершают поступки, которые вызывают недовольство у женщин, также и наоборот, женщины тоже нередко выводят мужчин из равновесия. К примеру, критика неизбежно вызывает негативные эмоции, так как жесткая оценка поведения партнера разрывает эмоциональную связь. Мужчина теряется в догадках, как именно удовлетворить запросы женщины, затем чувствует, что он не соответствует требованиям, что вызывает у него вспышки агрессии и гнева", – пояснила NEWS.ru Королёва.

Она добавила, что постоянные проверки и подозрения выводят мужчин из себя, потому что они чувствуют себя обвиняемыми в преступлениях, которых не совершали. Кроме того, когда женщины начинают манипулировать эмоциями – плакать, истерить, бояться, – мужчины ощущают себя марионетками, что подрывает их уверенность в себе. Психолог указала, что женщины также иногда не замечают потребности мужчин, что вызывает недовольство.

Женщин же раздражает, когда мужчина не помогает по хозяйству. Они считают это несправедливым, так как современные девушки работают вне дома, строят карьеру, еще и все хлопоты по хозяйству на них.

"Этот дисбаланс создает напряжение и усталость. Кроме того, женщины нервничают, когда мужчина постоянно смотрит телевизор или пользуется телефоном, создавая иллюзию, что гаджеты для него интереснее, – поделилась Королёва.

Она подчеркнула, что запоминание ключевых дат имеет большое значение для женщин. По ее словам, это свидетельствует о важности отношений, заботе и уважении. Королёва также отметила, что если мужчина забывает о годовщине свадьбы, дне рождения или первом свидании, это может восприниматься как недостаточное внимание к отношениям.

Ранее психолог Светлана Киреенко объяснила, по каким признакам можно на раннем этапе понять, что партнер склонен к абьюзивному поведению.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Женские привычки, которые бесят мужчин больше всего
13:17, 24 декабря 2024
13:17, 24 декабря 2024
Женские привычки, которые бесят мужчин больше всего
Как перестать раздражать коллег
12:47, 08 января 2025
Как перестать раздражать коллег
Какие ежедневные привычки помогут стать лучше
09:43, 09 июня 2023
09:43, 09 июня 2023
Какие ежедневные привычки помогут стать лучше
