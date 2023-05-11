Более килограмма волос извлекли из желудка 12-летней девочки в Таразе

В Жамбылской областной многопрофильной детской больнице (ЖОМДБ) 12-летней жительнице города была проведена операция с редким диагнозом, в результате которого в желудке скопился волосяной ком (трихобезоар), сообщает Zakon.kz.

По словам матери девочки, в течение последних 6 месяцев после частых повторяющихся болей в животе, снижения аппетита, потери веса они обратились в поликлинику к гастроэнтерологу, получали лечение.

Однако после отсутствия результатов обратились за консультацией к детскому хирургу, где после прохождения специальных обследований в стенах больницы (УЗИ, КТ брюшной полости, ФГДЭС) в желудке было обнаружено инородное тело. Девочку срочно госпитализировали.

"В ходе оперативного вмешательства из желудка пациентки было изъято около 1,2 кг инородного тела – трихобезоара (волосяной ком). Сейчас девочка восстанавливается после операции". Пресс-служба Минздрава РК

По словам матери, у девочки была привычка с самого раннего возраста глотать волосы, шерстяные изделия.

Трихобезоар желудочно-кишечного тракта - очень редкая патология, поэтому является одной из наиболее актуальных проблем в современной абдоминальной хирургии. Необходимо знать, что безоары желудка могут вызывать серьезные и опасные для жизни осложнения.

"Очень важно, чтобы родители уделяли особое внимание патологическим поведенческим реакциям детей и при наличии вышеперечисленных привычек, не затягивая времени, обращались к специалистам – психологам (психотерапевтам), неврологам, гастроэнтерологам", – уточнили медики.

В апреле сообщалось, что в Алматы хирурги извлекли из желудка мальчика 900-граммовый клубок волос и шерсти. 10-летний пациент поступил в детскую больницу в экстренном порядке с жалобами на боли в животе, рвоту, боль и слабость.