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В Нацбанке Казахстана оценили последствия вторичных санкций

РК и РФ Фото: gov.kz
Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов на мероприятии в Астане рассказал о возможных негативных последствиях вторичных антироссийских санкций для Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты на презентации доклада Международного валютного фонда (МВФ) "Перспективы региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия" отметили, что Казахстан становится основной территорией для импорта из России. В этой связи они поинтересовались, насколько велик риск вторичных санкций.

"Мы пытаемся избежать такой ситуации, когда нас используют как инструмент для обхода европейских и американских санкций. Поэтому когда мы говорим об импорте, мы должны четко проводить здесь разницу и границу: если только у нас объемы импорта возрастают, то это не значит, что потом все это параллельным импортом идет в Россию. Поэтому, например, если мы посмотрим на наши объемы экспорта в Россию, то мы видим, что в номинальном исчислении, наоборот, роста нет в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом".Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов

При этом он признал, что структура экспорта Казахстана в Россию немного поменялась. Например, завил спикер, отмечается сокращение экспорта сырьевых товаров.

Но в то же время, добавил Акылжан Баймагамбетов, идет рост импорта в Казахстан готовых товаров. Но эти потоки, по его данным, идут из Китая, США, которые ни под какие санкции не подпадают, и тем более, не являются санкционными товарами.

"Когда идет санкционная торговля, то мы пытаемся проводить и пресекать такие явления. Мы также через механизмы государственного управления пытаемся пресекать экспорт через территорию Казахстана на территорию России товаров двойного назначения. Когда мы обсуждаем результат, то да, я считаю, что вторичные санкции в отношении любой страны региона создадут очень сложные проблемы и для этой страны и для всего региона. Потому что это приостановит импорт машин и оборудования, и так далее, и это также создаст огромные проблемы для роста экономики и роста производства", – добавил он.

Спикер отметил, что казахстанское правительство проводит хорошую и качественную работу в этом направлении и пытаемся быть умеренными в этом отношении и пытается избегать того, чтобы страну использовали в качестве инструмента обхода этих санкций.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждается вопрос введения вторичных санкций в отношении третьих стран, помогающих России обходить ограничения. Чем могут грозить такие санкции казахстанской экономике и насколько вероятно их введение, можно прочитать здесь.

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