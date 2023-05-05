Разорвать пути: как вторичные санкции Евросоюза могут повлиять на Казахстан

В ЕС обсуждается вопрос введения вторичных санкций в отношении третьих стран, помогающих России обходить ограничения. Чем могут грозить такие санкции казахстанской экономике и насколько вероятно их введение, выяснял Zakon.kz.

Европейские чиновники всерьез обсуждают вопрос возможного введения вторичных санкций в отношении стран, которые будут замечены в помощи России при обходе установленных ЕС ограничений, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас пакет вторичных санкций только на стадии разработки. Звучат предположения, что в новый пакет могут войти ограничения поставок полупроводников, интегральных схем и ряда наименований высокотехнологичной продукции. Отдельные эксперты говорят о том, что главной целью санкций будет Китай, другие утверждают, что, в первую очередь, будут затронуты страны Центральной Азии и ближайшие соседи РФ.

Вторичные санкции в случае их принятия в отношении Казахстана могут стать критическими для экономики страны, считает финансовый аналитик, эксперт брокерской компании Арман Бейсембаев.

"Это будет катастрофа для нашей экономики, поскольку мы категорически зависимы от этих поставок, заместить которые особо нечем. Больше всего пострадают именно те отрасли, по которым эти санкции будут введены, остальные будут испытывать их влияние опосредованно, что, скорее всего, приведет к разрыву деловых связей, логистики и к банкротствам". Арман Бейсембаев

При этом, по мнению эксперта, экономика Казахстана почти сразу начнет активно трансформироваться с учетом новых ограничений, что приведет к кризисным явлениям. В то же время он подчеркнул, что введения пакета вторичных санкций в отношении Казахстана как страны в целом ожидать не стоит.

"Не думаю, что могут быть введены какие-то масштабные отраслевые или общеэкономические санкции. А вот вторичные санкции на уровне отдельного юрлица, небольшого банка или даже отдельного бизнесмена – более вероятный сценарий. И это станет сильным сигналом для всех остальных участников рынка". Арман Бейсембаев

Таким образом, предполагаемый новый пакет санкций должен стать для казахстанских компаний сигналом уже сегодня. Предупреждением о том, что необходимо соблюдать международное законодательство, не разрушать ради сиюминутного "навара" репутацию своей компании и своей страны.

Без резких движений

В свою очередь политолог Талгат Калиев полагает, что о направленных против Казахстана ограничениях беспокоиться не стоит, так как государство объявило о намерении придерживаться санкционного режима в отношении Москвы.



"Конечно, нельзя исключать, что есть какие-то частные компании, которые пытаются обходить ограничения. Это отдельные предприниматели, которые действуют ни в коем случае не с одобрения государства. Именно для пресечения подобных прецедентов казахстанской стороны вводится режим дополнительного мониторинга и маркировки товаров". Талгат Калиев

По мнению политолога, дополнительные возможности для компаний, работающих в обход санкций, может создавать прозрачность казахстанской границы в силу действия норм Евразийского экономического союза.

"Возможно, в перспективе возникнет необходимость ужесточения этого режима, возможно, временного введения таможенной границы с РФ. Потому что Казахстан, конечно же, не заинтересован в том, чтобы попасть под вторичные санкции, для нашей экономики это была бы губительная перспектива. Это может быть временная приостановка действия режима ЕАЭС. Основанием в таком случае будут форс-мажорные обстоятельства, к коим можно отнести санкционный режим или военные действия". Талгат Калиев

При этом, по словам эксперта, Казахстану не следует принимать резких политических решений, о которых нередко говорят популистски настроенные политики и лидеры мнений. Таких, как выход страны из состава ЕАЭС или даже Организации договора о коллективной безопасности.

"Все эти документы – об ОДКБ, ЕАЭС, как и любые другие международные соглашения, – зарегистрированы в ООН. Они находятся в единой нормативно-правовой базе Организации Объединенных Наций. Из таких организаций нельзя выйти в отсутствие подлинных оснований". Талгат Калиев

Например, по словам эксперта, страны ОДКБ не обязаны участвовать в военных действиях РФ в Украине, поскольку не были нарушены признанные ООН границы одной из стран – участниц организации. То есть, в целом ОДКБ остается легитимными международным объединением. То же касается и ЕАЭС. Только если будет доказано, что ЕАЭС является структурой, нарушающей санкционный режим, то вторичные санкции будут объявлены в отношении Евразийского экономического союза как организации. И это уже может быть основанием для временной заморозки ее действия.

"Казахстан, являясь полноценным субъектом международного права, должен соблюдать свои обязательства в рамках всех легитимных интеграционных структур. В противном случае мы будем считаться непоследовательным и недобросовестным участником международного права. Мы должны выполнять все свои обязательства для сохранения репутации. Потому что все эти явления временные, а репутацию важно сохранять всегда". Талгат Калиев

Реальная угроза введения вторичных санкций в отношении нашей страны, по мнению политолога, может возникнуть только в том случае, если будет доказано, что Казахстан отправляет в Россию продукцию двойного назначения либо санкционные товары. Но это должен быть расследованный и доказанный случай.

"В современном мире можно отследить любой товар, откуда и куда он движется, его маршрут и историю. При возникновении подобного рода инцидентов казахстанские правоохранительные органы должны приложить максимум усилий, чтобы пресечь все каналы обхода санкций". Талгат Калиев

О рисках вторичных санкций для Казахстана на пленарном заседании Мажилиса говорил и депутат Азат Перуашев. 3 мая в запросе на имя премьер-министра от фракции "Ак жол" мажилисмен обратил внимание на то, что у международных партнеров Казахстана вызывают сомнения возросшие в 22 раза объемы экспорта электроники из нашей страны в Россию. Зарубежные эксперты предполагают, что такой скачок может быть вызван скрытым реэкспортом подсанкционной продукции из третьих стран через схемы "параллельного импорта" и ложного транзита, когда товар из Европы даже не доезжает до Казахстана и на полпути "перепродается" конечным заказчикам в лице российских компаний.

Депутат адресовал премьеру ряд вопросов, в том числе о том, что в Казахстане делается для прекращения действия скрытых схем.

"Какие конкретные меры предпринимаются правительством для соблюдения международных санкций в торговле с РФ? В том числе, в части разъяснительной работы среди предпринимателей, касательно перечня подсанкционных товаров, что крайне важно, учитывая объемы взаимной торговли и масштабы экономических связей Казахстана с Россией как на уровне крупного бизнеса, так и МСБ". Азат Перуашев

Беспокойство возросшими объемами поставок в Казахстан санкционных товаров ранее высказывал в ходе визита американской делегации в Астану помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод. Он отмечал, что речь идет о поставках компонентов для ракет и дронов.

Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг также предупреждала Казахстан о риске вторичных санкций в отношении страны в целом или отдельных компаний, которые решат помогать России в обходе ограничений.