Слухи о тайной выписке фигуриста Костомарова опровергла его супруга

Жена олимпийского чемпиона Романа Костомарова - Оксана Домнина заявила, что ее супруг не выезжал за границу, а продолжает проходить лечение в России, сообщает Zakon.kz

"Роман продолжает лечение в Коммунарке, и выезд за границу не обсуждается и не планируется", — отметила Домнина в разговоре с "РБК Спорт".

Ранее в российских СМИ появилась информация, о том что якобы Костомарова "выписали тихо, без огласки" еще в конце апреля и отвезли в аэропорт, а также что он может находиться в Израиле или Германии.

Еще раньше сообщалось, что 8 мая фигурист опубликовал первый пост после госпитализации, где он сообщил, что у него впереди еще много трудностей, но он надеется с ними справиться "благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его с того света и по сей день работают с ним".