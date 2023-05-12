В турецком Измире во время перестрелки в кофейне погибли пять человек
Фото: pixabay
В результате вооруженного конфликта в одной из кофеин Измира пять человек погибли, еще двое пострадали, сообщает Zakon.kz.
По информации местного издания Hürriyet, участники двух противоборствующих группировок встретились, чтобы обсудить разногласия по поводу долгов. В какой-то момент разговор перешел в ожесточенный конфликт с применением оружия.
Как отмечается, в целом семь человек получили огнестрельные ранения, пятеро из них скончались до приезда медиков. Выжившим оказали первую помощь и направили в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось о перестрелке возле многоэтажного дома в турецкой провинции Чекмекёй. Тогда огнестрельное ранение получил казахстанец Бегалы Талипов, который случайно оказался рядом.
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