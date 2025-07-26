Террористы напали на здание суда в Иране: погибли пять человек

Фото: Х/PresstvExtra

По меньшей мере пять человек погибли и еще 13 пострадали в результате вооруженного нападения на судебное управление в городе Захедан на юго-востоке Ирана, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Fars, боевики также открыли беспорядочный огонь по мирным жителям. Среди погибших – женщина и новорожденный ребенок. "В результате инцидента были ликвидированы три террориста. Ряду граждан и их имуществу был нанесен ущерб", – говорится в сообщении агентства. Terrorist attack by unidentified gunmen on a courthouse in Iran's southeastern city of Zahedan has left several people injured and the building evacuated. pic.twitter.com/Met3oALC0Z — Tehran Times (@TehranTimes79) July 26, 2025 Уточняется, что некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии. Очевидцы сообщили, что нападавшие открыли огонь внутри здания. Ранее жителей Ирана экстренно попросили сократить расход жидкости на фоне сильной жары и водного кризиса по всей стране.

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