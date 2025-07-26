#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
544.87
639.02
6.88
Мир

Террористы напали на здание суда в Иране: погибли пять человек

террористы, Иран, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 14:32 Фото: Х/PresstvExtra
По меньшей мере пять человек погибли и еще 13 пострадали в результате вооруженного нападения на судебное управление в городе Захедан на юго-востоке Ирана, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Fars, боевики также открыли беспорядочный огонь по мирным жителям. Среди погибших – женщина и новорожденный ребенок.

"В результате инцидента были ликвидированы три террориста. Ряду граждан и их имуществу был нанесен ущерб", – говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии. Очевидцы сообщили, что нападавшие открыли огонь внутри здания.

Ранее жителей Ирана экстренно попросили сократить расход жидкости на фоне сильной жары и водного кризиса по всей стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Лодка с туристами затонула после встречи с китом в Эквадоре
Мир
13:49, Сегодня
Лодка с туристами затонула после встречи с китом в Эквадоре
В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня
Мир
12:33, Сегодня
В США рейтинг демократов упал до рекордно низкого уровня
Два самолета чудом избежали столкновения в небе над США: пострадали стюардессы
Мир
11:50, Сегодня
Два самолета чудом избежали столкновения в небе над США: пострадали стюардессы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: