Террористы напали на здание суда в Иране: погибли пять человек

По информации агентства Fars, боевики также открыли беспорядочный огонь по мирным жителям. Среди погибших – женщина и новорожденный ребенок.

Terrorist attack by unidentified gunmen on a courthouse in Iran's southeastern city of Zahedan has left several people injured and the building evacuated. pic.twitter.com/Met3oALC0Z