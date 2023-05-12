Трамп обжаловал решение суда по делу о домогательствах в отношении журналистки

Дональд Трамп подал жалобу в Апелляционный суд США по делу о домогательствах в отношении журналистки и писательницы Элизабет Кэрролл, сообщает Zakon.kz

Как пишет "Известия" речь идет об обжаловании решения суда по которому он должен выплатить $5 млн по иску писательницы Элизабет Кэролл.

Заявление подали адвокаты бывшего американского лидера. Апелляцию рассмотрят в суде, также расположенном в Нью-Йорке.

Как сообщали ранее, Трампа признали виновным по гражданскому иску Кэрролл, которая обвинила его в домогательстве и клевете. При этом присяжные пришли к выводу, что политик не совершал изнасилования, в котором его первоначально обвиняли.