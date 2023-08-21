На реке Сырдарья в Туркестанской области утонули 11 человек

Фото: pixabay

В Туркестанской области в Отырарском районе на реке Сырдарья вблизи дорожного моста предварительно при купании в необорудованном месте утонули 11 человек, сообщает Zakon.kz.

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