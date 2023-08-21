На реке Сырдарья в Туркестанской области утонули 11 человек
Фото: pixabay
В Туркестанской области в Отырарском районе на реке Сырдарья вблизи дорожного моста предварительно при купании в необорудованном месте утонули 11 человек, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Otyrar.kz, силами ДЧС извлечено из воды 6 тел (личности и возраст устанавливаются), поиски 5 человек продолжаются.
"На месте задействованы 144 человека, 16 единиц техники, 6 плавательных средств и дрон: департаментов по ЧС, полиции, местных исполнительных органов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в областном ДЧС создан оперативный штаб, работает телефон горячей линии 8-7253-357881.
Ранее сообщалось, что девочка и мужчина утонули на двух близлежащих базах отдыха Актау.
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